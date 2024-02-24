Голевая передача Гусева в овертайме принесла «Динамо» победу над «Адмиралом»
Московское «Динамо» обыграло «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ.
За московскую команду забили Бреннан Менелл, Егор Мартынов, Дмитрий Рашевский и Джордан Уил, который отметился в овертайме с передачи Никиты Гусева. Гусев набрал 86-е (23+63) очко в сезоне и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам за одну регулярку (85 очков).
За «Адмирал» голы забили Никита Макеев, Джованни Фьоре и Александр Горшков.
«Динамо» набрало 96 очков в 67 матчах и занимает первое место на «Западе». «Адмирал» находится на 11-й строчке «Востока» с 54 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Менелл — 8 (Никонов, Каблуков), 6:35 — 1:0. Макеев — 2 (Корбит, Гутик), 18:54 — 1:1. Фьоре — 15 (Горшков, Берлев), 20:28 — 1:2. Мартынов — 4 (Кудрявцев), 35:55 — 2:2. Рашевский — 22 (О`Делл), 57:37 — 3:2. Горшков — 11 (Гутик, Шулак), 59:43 — 3:3. Уил — 30 (Гусев, Пыленков), 61:58 — 4:3.
Вратари: Моторыгин — С. В. Иванов (59:24 — 59:43).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 37 (12+19+5+1) — 25 (8+5+12+0).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
24 февраля. Москва. «ВТБ Арена». 8907 зрителей.
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