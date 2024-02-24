«Ак Барс» победил «Амур», Галиев и Семенов набрали по 3 очка

«Ак Барс» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев по три очка набрали Станислав Галиев и Кирилл Семенов. У гостей забивали Кирилл Слепец и Ян Дрозг.

«Ак Барс» прервал серию из двух поражений. Казанский клуб с 82 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Амур» с 70 очками — на 8-й строчке таблицы «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:1, 4:0, 0:1)

Голы: Дрозг — 9, 6:29 — 0:1. Галиев — 6 (Семенов, Кошелев), 28:32 — 1:1. Быков — 2 (Кателевский), 34:00 — 2:1. Галиев — 7 (Лямкин, Семенов), 35:40 — 3:1. Семенов — 12 (Галиев), 37:31 — 4:1. Слепец — 7 (мен.), 52:17 — 4:2.

Вратари: Билялов — Лозебников.

Штраф: 5 — 14.

Броски: 43 (15+19+9) — 22 (10+5+7).

Судьи: Белов, Беляев.

24 февраля. Казань. Дворец спорта. 2281 зритель.