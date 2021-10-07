Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (3:0).

— Есть мнение, что не очень ровный старт команды может быть связан с тем, что Сергей Федоров, возможно, требует от игроков то, что сам умеет, а игроки к этому не готовы. Так ли это?

— Я не думаю, что Сергей Викторович требует от нас что-то, что мы не можем выполнить. Все требования довольно-таки простые. Я думаю, то, что он делал на льду, здесь никто сделать не может. Поэтому было бы глупо это требовать. Травм у нас очень много было, сейчас ребята потихоньку возвращаются — думаю, что это тоже сыграло свою роль. В принципе, лига подравнялась, в том числе за счет маленьких площадок все более ровно играют. Ожидать, что мы в каждой игре всех легко будем обыгрывать, наверное, не стоит. Все стараются. У нас была игра, от которой нужно отталкиваться.

— Вы уезжали из команды, когда она была доминирующей силой. Сейчас вы пока в четверке на Западе.

— Думаю, что все понимают, что конкуренция возросла — и за счет потолка зарплат, и площадки меньше стали, — хоккей упростился, обороняться командам стало легче. Поэтому получается то, что получается.

— Оцените игру Сан Саныча (Александр Попов. — Прим. «СЭ»), который участвовал в двух заброшенных шайбах.

— Мы все удивляемся, самый возрастной игрок — и столько бегает. Наверное, самый полезный игрок в нашей команде, все на него равняются, и это очень здорово, что он у нас есть, — цитирует Григоренко официальный сайт клуба.

Голами в матче отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор, который поразил уже пустые ворота.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прервал свою результативную серию. Он набирал очки в первых 13 матчах сезона.