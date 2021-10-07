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Игумнов: «ЦСКА не показал что-то сверхъестественное. «Динамо» само проиграло»

08:25
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Нападающий московского «Динамо» Иван Игумнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:3).

— Сегодня не сказать, что соперник выиграл. Скорее, мы проиграли. Завтра будем разбираться.

— Два поражения подряд. Встретили сопротивление или сами немного расслабились?

— Две игры сами проиграли, считаю. Соперники не показывали что-то сверхъестественное. Нужно было с первых минут играть в свою игру.

— Первый в сезоне матч без очков для Вадима Шипачева. Как он отреагировал?

— Это надо его спросить. Если у Вадима не идет, то должны все забивать. И приносить пользу.

— Нет ли усталости у команды? Даже по вам сейчас кажется, что немного измотаны.

— В хоккее нельзя быть всегда свежим, немного эмоций может не хватать. Но в дерби нужно доставать все из себя. Мы этого не сделали и поплатились, — цитирует Игумнова официальный сайт клуба.

Голами в матче отметились Максим Соркин, Павел Карнаухов и Джон Гилмор, который поразил уже пустые ворота.

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев прервал свою результативную серию. Он набирал очки в первых 13 матчах сезона.

Дополнительная информация:

https://dynamo.ru/news/174364-ivan_igumnov____esli_u_vadima_ne_idet_____doljnyi_vse_zabivat___

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Александр Кравченко все материалы автора

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