Грицюк признался, что раньше не играл в шахматы
Нападающий СКА Арсений Грицюк поделился мнением о шахматах после сеанса одновременной игры с гроссмейстером Сергеем Карякиным.
«До этого я никогда не играл в шахматы и не знал, как ходят фигуры. Сейчас нам подарили книгу, почитаю, может, какие-то базовые навыки прихвачу. Мне кажется, шахматы — это игра жизни, много фильмов посмотрел о них. Смотрел сериал «Ход королевы», он меня захватил. Наверное, шахматы — это та игра, в которой ты можешь просчитывать в жизни ходы наперед, обдумывать свои решения, это может помочь тебе правильно думать. Это хорошо влияет именно на голову, на ход твоих мыслей, можешь думать наперед быстрее, чем соперник», — приводит ТАСС слова хоккеиста.
Сеанс одновременной игры между Карякиным, игроками СКА и воспитанниками школы «Красная машина — юниор» состоялся в субботу, 3 февраля.
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