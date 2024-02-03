Форвард «Трактора» Юртайкин: «Мы хорошо играли с «Ак Барсом», просто надо было забивать»

Нападающий «Трактора» Данил Юртайкин прокомментировал поражение команды от «Ак Барса» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (1:4).

«Считаю, хорошая игра с нашей стороны, просто надо было забивать. Они использовали [моменты], мы нет. Я впервые вышел после болезни, чувствовал себя нормально. Плохо, что проиграли. Было много удалений, это забирало силы, немного не повезло в этом компоненте. Плюс они реализовали свои шансы», — цитирует хоккеиста Metaratings.ru.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками идет на четвертой строчке.