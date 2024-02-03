«Трактор» — «Ак Барс»: видеообзор матча

«Трактор» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ уступил на своем льду «Ак Барсу» — 1:4.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

В составе челябинцев отличился Сергей Калинин, у казанцев дубль оформил Александр Радулов, еще по голу забили Никита Дыняк и Семен Кошелев.

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