Грицюк назвал плюсом для себя отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде-2022
Российский нападающий СКА Арсений Грицюк прокомментировал отсутствие игроков из НХЛ на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Игроки из НХЛ должны были участвовать в Олимпиаде, но лига отказалась отпускать хоккеистов из-за пандемиии коронавируса. В результате Грицюка включили в состав сборной России, которая завоевала серебряные медали.
«Если бы поехали в Пекин игроки НХЛ, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду. Наверное, это плюс для меня, что они не поехали. Сейчас понимаю, что надо выходить на другой уровень, чтобы попасть на Олимпиаду именно с игроками НХЛ, и для каждого игрока это честь — выступить с лучшими хоккеистами мира», — цитирует Грицюка ТАСС.
2 февраля НХЛ сообщила, что согласовала участие игроков лиги в Олимпиадах в 2026 и 2030 году. Хоккеисты НХЛ примут участие в Олимпиаде впервые с 2014 года.
Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина д'Ампеццо. Хозяин Игр 2030 года будет выбран Международным олимпийским комитетом (МОК) в конце этого года.
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