«Салават Юлаев» и СКА в воскресенье, 4 февраля, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе. Начало — 14:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport, а также на платформе KHL Prime. Ключевые события игры «Салават Юлаев» — СКА будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Салават Юлаев» набрал 79 очков и занимает 3-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе СКА 81 балл, команда находится на 1-м месте Западной конференции.

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