Карпухин заявил, что в матче с «Ак Барсом» было много положительных моментов

Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:4).

«Что не получилось в этом матче? Я бы не сказал, что у нас многое не получилось. Надо сделать акцент на том, что было много положительных моментов. Хорошо начали первый период, здорово начали третий период. Просто нам меньше повезло. Все сводится к тому, что надо забивать больше, чем соперник. Я бы не сказал, что у нас многое не получилось. Надо сделать акцент на том, что было много положительных моментов. Хорошо начали первый период, здорово начали третий период. Просто нам меньше повезло. Все сводится к тому, что надо забивать больше, чем соперник. Какой настрой на выездные матчи? Настрой как всегда боевой. Будут хорошие соперники в гостевых матчах. Потом дальневосточный выезд, который забирает много сил и на первый план выходит профессионализм. Это хорошая проверка перед плей-офф. Конкретной цели, что нам нужно именно это место, нет. Хочется подняться в таблице как можно выше и набрать как можно больше очков. Параллельно нужно оттачивать моменты в игре и готовиться дальше.

«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.