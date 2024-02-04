Карпухин заявил, что в матче с «Ак Барсом» было много положительных моментов
Защитник «Трактора» Илья Карпухин подвел итоги матча против «Ак Барса» (1:4).
«Что не получилось в этом матче? Я бы не сказал, что у нас многое не получилось. Надо сделать акцент на том, что было много положительных моментов. Хорошо начали первый период, здорово начали третий период. Просто нам меньше повезло. Все сводится к тому, что надо забивать больше, чем соперник. Я бы не сказал, что у нас многое не получилось. Надо сделать акцент на том, что было много положительных моментов. Хорошо начали первый период, здорово начали третий период. Просто нам меньше повезло. Все сводится к тому, что надо забивать больше, чем соперник. Какой настрой на выездные матчи? Настрой как всегда боевой. Будут хорошие соперники в гостевых матчах. Потом дальневосточный выезд, который забирает много сил и на первый план выходит профессионализм. Это хорошая проверка перед плей-офф. Конкретной цели, что нам нужно именно это место, нет. Хочется подняться в таблице как можно выше и набрать как можно больше очков. Параллельно нужно оттачивать моменты в игре и готовиться дальше.
«Трактор» прервал серию из пяти побед и с 72 очками расположился на пятом месте в Восточной конференции. «Ак Барс» с 72 очками — на четвертой строчке.
|Восточная конференция
|И
|В
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|О
|1
|Металлург Мг
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|21
|84
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|Авангард
|58
|39
|19
|82
|3
|Сал. Юлаев
|59
|37
|22
|79
|4
|Автомобилист
|61
|33
|28
|73
|5
|Ак Барс
|58
|35
|23
|72
|6
|Трактор
|59
|33
|26
|72
|7
|Лада
|60
|29
|31
|71
|8
|Нефтехимик
|59
|24
|35
|59
|9
|Амур
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|23
|36
|58
|10
|Сибирь
|59
|23
|36
|55
|11
|Адмирал
|59
|18
|41
|47
|12
|Барыс
|58
|19
|39
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|40
|19
|83
|2
|Локомотив
|58
|38
|20
|80
|3
|Динамо М
|58
|37
|21
|79
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|59
|32
|27
|69
|6
|Северсталь
|58
|30
|28
|67
|7
|ЦСКА
|59
|30
|29
|66
|8
|Динамо Мн
|59
|27
|32
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|59
|19
|40
|45
|11
|Витязь
|59
|18
|41
|43
|4.02
|13:00
|
Торпедо – Северсталь
|2 : 3
|4.02
|14:00
|
Витязь – Куньлунь РС
|2 : 4
|4.02
|14:00
|
Барыс – Амур
|2 : 3 ОТ
|4.02
|14:30
|
Сал. Юлаев – СКА
|3 : 4
|4.02
|17:00
|
ЦСКА – Автомобилист
|4 : 5 Б
|4.02
|17:10
|
Динамо Мн – Адмирал
|4 : 0
|4.02
|18:00
|
Динамо М – Локомотив
|- : -