Гребенкин, Мичков и Полтапов — номинанты на звание лучшего юниора сезона

Никита Гребенкин («Амур»/«Металлург»*), Матвей Мичков («Сочи»/СКА*) и Прохор Полтапов (ЦСКА) вошли в число номинантов на звание лучшего юниора (игроки до 20 лет) сезона-2022/23 в рамках премии «Лучший хоккеист России».

В выборе лауреатов приняли участие 60 человек — все ведущие авторы, комментаторы и блогеры России. Победители в каждой из восьми номинаций будут объявлены 23 августа.

Полная информация о проекте на странице «Лучший хоккеист России».

*Отмечены хоккеисты, которые перешли в новые клубы в межсезонье