Тренер «Автомобилиста» Заварухин: «Довольны состоянием ребят, в котором они подошли к сборам»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча с «Металлургом» (2:3) на Кубке Республики Башкортостан.
— Во втором периоде нам не хватало свежести, надеемся, она придет ближе к сезону. В третьем периоде сумели переломить ход игры, начало получаться больше. Подготовка в этом сезоне началась попозже. Довольны состоянием ребят, в котором они подошли к сборам.
— Увидим ли на турнире Трямкина, Да Косту и других лидеров?
— Да. У кого-то будет по одной игре, у кого-то — по две. Стараемся, чтобы они подошли к началу сезона в оптимальной форме.
— Сегодня вам забили гол после того, как вбрасывание после перерыва в меньшинстве состоялось в вашей зоне — это новое правило. Как относитесь к нему?
— Это здорово, что у атакующей команды есть преимущество — так интереснее и для команд, и для болельщиков.
|Западная конференция
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|Витязь
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|4
|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Лада
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|12
|Трактор
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ЦСКА – Ак Барс
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