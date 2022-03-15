Готовец: «В серии с «Металлургом» будет важно сыграть дисциплинированно»

Защитник «Авангарда» Кирилл Готовец поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга».

«В борьбе за Кубок нет слабых команд, поэтому каждый раунд становится все сложнее и сложнее. Считаю, что в серии с «Металлургом» снова будет важно сыграть дисциплинированно, так как у них очень хорошая, мастеровитая команда. У Магнитогорска хороший розыгрыш лишнего, классное большинство, поэтому игра наших спецбригад меньшинства будет крайне важной.

Загадывать что-то тяжело, лед покажет, как говорится. Разумеется, мы будем готовы играть, тренируемся, разбираем соперника. Заряжены, как и всегда, только на победу, на максимальный для нас результат, поэтому будем побеждать", — приводит слова Готовца Metaratings.ru.

«Авангард» в первом раунде обыграл «Ак Барс» в шести матчах.