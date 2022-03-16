Хоккейные эфиры по средам возвращаются! Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят главные события Кубка Гагарина:

— почему в первом раунде не было сенсаций;

— что ждет «Ак Барс» и Квартальнова;

— какие легионеры уедут домой перед вторым раундом;

— финал Запада: опять СКА — ЦСКА.

Начало эфира на YouTube-канале «СЭ» — в 10.00.