Форвард «Авангарда» Комаров — о серии с «Металлургом»: «Ждем красивый хоккей»

Форвард «Авангарда» Никита Комаров поделился ожиданиями от противостояния с «Металлургом» в полуфинале Восточной конференции плей-офф КХЛ.

— Оцени предстоящую серию. Расскажи, что думаешь о противостоянии с «Металлургом»?

— Мне кажется, серия будет очень интересная, напряженная, будет много голов. Ждем красивый хоккей, — цитирует игрока сайт омичей.

— В чем «Металлург» превосходит «Ак Барс»?

— Не думаю, что превосходит. Все команды хороши. Думаю, что атакующая команда, мастеровитая. Будут ребята обыгрывать, они это умеют. Будем бороться. Они чемпионы в регулярке, поэтому будет гораздо сложнее.

— В прошлом году так же встречались с «Металлургом». Можно ли сравнить эти команды?

— В чем-то похожи, в чем-то нет. Думаю, надо смотреть на начало серии, а там уже можем это дальше обсуждать.

— По игре в серии с «Ак Барсом» «Авангард» напомнил самого себя образца прошлой весны. Как команда ощущает себя?

— Все хорошо, атмосфера хорошая. Работаем, двигаемся дальше.