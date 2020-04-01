Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию со снятии «Адмирала» с нового сезона КХЛ из-за перераспределения финансирования в регионе на борьбу с коронавирусом.

— Что будет с «Адмиралом» в будущем? Непонятно. Никто не знает, что будет завтра во всем мире. Если траты на спорт в Приморском крае помогут побороть пандемию — то это верное решение, — подчеркнул Фетисов. — Хотя президент вкладывает очень много в развитие Дальнего Востока, и коронавирус рано или поздно закончится.

Нормальная жизнь вернется. А она требует зрелищ и спортивных мероприятий. Интересно то, что в КХЛ финансирование некоторых клубов происходит за счет государственных корпораций. Наверное, нужно задуматься о том, чтобы эти корпорации финансировали не только отдельные клубы, но и всю лигу. Таким образом, в КХЛ появилась бы стабильность. В обратном случае команды Дальнего Востока просто не смогут выступать в этой лиге. (Алена Гребенькова)