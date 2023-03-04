Гончаров прокомментировал свою драку с Сафоновым в матче с «Ак Барсом»
Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Гончаров прокомментировал свою драку с Ильей Сафоновым в матче с «Ак Барсом» (1:4).
«Что произошло в эпизоде с дракой? Накал страстей. В плей-офф такое случается, нужно быть готовым. Никто не любит уступать. Как гол на 14 секунде сказался на команде? Такое бывает. Нужно просто продолжать играть, и все», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».
После 2 матчей счет в серии 1:1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5-го и 7-го марта.
Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
1 - 0
|1 - 0
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
1 - 0
|1 - 0
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
0 - 1
|0 - 1
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
0 - 1
|0 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|1 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|1 - 1
|
Локомотив - Витязь
|1 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|1 - 1
Результаты / календарь
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5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|4.03
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|- : -
|4.03
|14:30
|
Автомобилист – Металлург
|- : -
|4.03
|17:00
|
Торпедо – Динамо М
|- : -
|4.03
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
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