Гончаров прокомментировал свою драку с Сафоновым в матче с «Ак Барсом»

Защитник нижнекамского «Нефтехимика» Максим Гончаров прокомментировал свою драку с Ильей Сафоновым в матче с «Ак Барсом» (1:4).

«Что произошло в эпизоде с дракой? Накал страстей. В плей-офф такое случается, нужно быть готовым. Никто не любит уступать. Как гол на 14 секунде сказался на команде? Такое бывает. Нужно просто продолжать играть, и все», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

После 2 матчей счет в серии 1:1. Следующие две игры пройдут в Нижнекамске 5-го и 7-го марта.