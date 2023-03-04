Агент Пилко: «По Беку все решено, «Сибирь» его сохраняет»

Алеша Пилко, агент нападающего «Сибири» Тэйлора Бека, в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, останется ли канадец в новосибирском клубе.

— На какой стадии ваши переговоры с «Сибирью» по Тэйлору Беку?

— Думаю, по Беку все решено. Наверное, «Сибирь» его сохраняет. Осталось немного. Но пока плей-офф переговоры идут в спокойной режиме — ему надо играть.

В текущем сезоне 31-летний канадский хоккеист провел 67 матчей в регулярке КХЛ за «Сибирь» и набрал 55 (18+37) очков. В плей-офф на его счету одна игра и одно набранное очко.