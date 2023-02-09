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Сегодня, 12:30

Гомоляко рассказал о зарплатах Маклюкова и Акользина, продливших контракты с «Магниткой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» прокомментировал продления контрактов с защитником Алексеем Маклюковым и нападающим Павлом Акользиным.

— «Металлург» продлил Алексея Маклюкова и Павла Акользина. Увеличились ли их контракты?

— Ни на копейку. Оба пошли на те же условия. Это надежные ребята. Они без проблем согласились на прежние условия.

— Помню ваши слова о том, что из-за оттока иностранцев вырастут цены на российских игроков. Это уже проявляется?

— Да, проявляется. Но к Маклюкову и Акользину это не применилось. Они пошли на те же условия, спасибо им за это.

Алексей Маклюков и Павел Акользин выступают за «Металлург» с 2021 года. В сезоне-2022/23 Маклюков набрал 8 (3+5) очков в 59 матчах, у Акользина 13 (9+4) очков в 50 играх.

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Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Сергей Гомоляко
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