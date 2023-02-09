В «Металлурге» заявили, что уверены в главном тренере Воробьеве
Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не уволил главного тренера Илью Воробьева.
— Вы участвовали в ледовых тренировках. Был ли момент, когда вы были готовы встать на лавку?
— Нет, мне этого точно не хотелось. Не вижу смысла в этом. У нас сформирован тренерский штаб, которым мы довольны. Тренеры работают прилично.
— Почему «Металлург» не решился на замену Ильи Воробьева, когда шла серия поражений?
— Потому что мы доверяем Воробьеву. В начале сезона, когда общались с вами, я говорил то же самое. Поэтому мы не пошли на смену главного тренера.
— В чем, помимо доверия, выражалась уверенность в том, что Илья Воробьев исправит ситуацию?
— Один человек не может исправить ситуацию. Есть коллектив, который работает над этим. Дело не только в главном тренере. В команде работают вице-президент, спортивный директор, хоккеисты, капитан, тренерский штаб. Только вместе мы сможем справиться с такой ситуацией. Одному человеку сделать это не под силу.
— Но вы, как спортивный директор, выполнили озвученную летом цель: сохранили костяк прошлогодней команды. Но игра изменилась.
— Игра такая же. Мы немного меняли ее, но она не пошла. Потом поменяли ее снова в сторону прошлого сезона. Два матча выиграли — надеюсь, так будет и дальше.
«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 74 очками в 60 матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|61
|44
|17
|93
|2
|Локомотив
|62
|37
|25
|82
|3
|ЦСКА
|60
|37
|23
|82
|4
|Торпедо
|60
|39
|21
|82
|5
|Динамо М
|60
|35
|25
|79
|6
|Витязь
|60
|31
|29
|70
|7
|Динамо Мн
|61
|25
|36
|63
|8
|Северсталь
|60
|25
|35
|62
|9
|Спартак
|60
|25
|35
|58
|10
|Куньлунь
|61
|21
|40
|47
|11
|Сочи
|59
|7
|52
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|61
|35
|26
|79
|2
|Сибирь
|61
|36
|25
|78
|3
|Автомобилист
|59
|33
|26
|75
|4
|Металлург
|60
|32
|28
|74
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|60
|31
|29
|71
|7
|Адмирал
|60
|30
|30
|69
|8
|Амур
|60
|28
|32
|64
|9
|Нефтехимик
|61
|28
|33
|61
|10
|Трактор
|61
|26
|35
|61
|11
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|9.02
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|- : -
|9.02
|17:00
|
Металлург – Витязь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь
|- : -
|9.02
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|9.02
|19:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
|9.02
|19:30
|
Нефтехимик – Адмирал
|- : -
|9.02
|19:30
|
Северсталь – Торпедо
|- : -
|9.02
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -