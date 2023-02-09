В «Металлурге» заявили, что уверены в главном тренере Воробьеве

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не уволил главного тренера Илью Воробьева.

— Вы участвовали в ледовых тренировках. Был ли момент, когда вы были готовы встать на лавку?

— Нет, мне этого точно не хотелось. Не вижу смысла в этом. У нас сформирован тренерский штаб, которым мы довольны. Тренеры работают прилично.

— Почему «Металлург» не решился на замену Ильи Воробьева, когда шла серия поражений?

— Потому что мы доверяем Воробьеву. В начале сезона, когда общались с вами, я говорил то же самое. Поэтому мы не пошли на смену главного тренера.

— В чем, помимо доверия, выражалась уверенность в том, что Илья Воробьев исправит ситуацию?

— Один человек не может исправить ситуацию. Есть коллектив, который работает над этим. Дело не только в главном тренере. В команде работают вице-президент, спортивный директор, хоккеисты, капитан, тренерский штаб. Только вместе мы сможем справиться с такой ситуацией. Одному человеку сделать это не под силу.

— Но вы, как спортивный директор, выполнили озвученную летом цель: сохранили костяк прошлогодней команды. Но игра изменилась.

— Игра такая же. Мы немного меняли ее, но она не пошла. Потом поменяли ее снова в сторону прошлого сезона. Два матча выиграли — надеюсь, так будет и дальше.

«Металлург» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции КХЛ с 74 очками в 60 матчах.