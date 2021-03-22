Голышев поделился впечатлениями от работы с Биллом Питерсом

Нападающий Анатолий Голышев, который покинул «Автомобилист», поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды из Екатеринбурга Биллом Питерсом.

— Вы целый сезон поработали с Биллом Питерсом, североамериканским специалистом, который пытался сделать под себя команду «Автомобилист». И мы видим результат, а также то, что вы сыграли не так удачно, как в прежние годы. Не приходили ли мысли, что вы просто не подходите под такой стиль?

— А мне кажется, что, наоборот, подхожу.

— И слухи доходили, что Питерс вами не очень доволен.

— Первый раз слышу. Мне кажется, что вы ошибаетесь, например, насчет того, что я не подхожу под определенный стиль. Я могу играть по-разному, в этом нет никакой проблемы.

— Какие-то вещи в НХЛ после Питерса не будут для вас неожиданными. Что было у Билла необычного?

— Раскаток почти не было, но зато на следующий день после матча, неважно, во сколько следующая игра, у нас была тренировка, всегда в одно и то же время. Были достаточно интересные видеособрания, да и другие нюансы, с которыми я раньше не сталкивался.

(Алексей Шевченко)

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