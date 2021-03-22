Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (0:3) в третьем матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина.

— Сегодня не нашли путь к воротам, — сказал Воробьев. — Если ты не забиваешь ни одного гола, выиграть невозможно. Серия до четырех побед — готовимся к следующей игре. «Авангард» блокировал много бросков. Когда ты ведешь в счете, играть легче. Мы сделали свою ошибку в моменте с первым голом.

— Нет ощущения, что помешало что-то в головах? Может быть, есть ложное ощущение, что все и так идет хорошо?

— Нет, такого ощущения нет.

— Что нужно исправить перед следующим матчем?

— Самое главное — реализацию. Остальное будем смотреть, думать.

(Михаил Скрыль)

Омский клуб повел в серии до четырех побед со счетом 2-1. Следующий матч серии пройдет в Магнитогорске 24 марта.