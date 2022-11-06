Голкипер «Сочи» Бердин получил травму

Голкипер «Сочи» Михаил Бердин получил повреждение в третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

Он не смог продолжить игру и был заменен.

Характер травмы и сроки восстановления станут известны после возвращения команды в Сочи.

Бердин не так давно вернулся в КХЛ из Северной Америки. Он успел провести за «Сочи» 3 матча в нынешнем регулярном чемпионате.