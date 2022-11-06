Разин: «Уже которую игру уверенность приходит тогда, когда уже деваться некуда»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:3 ОТ).

— После победы над «Сочи» эмоций от поражения в овертайме сегодня намного меньше. Команда смотрелась лучше, хотя были немного зажаты в начале. Голы пропустили из-за детских ошибок. Молодцы, что перевернули игру. Тем более, при счете 0:2 получили четыре минуты. Меньшинство немного перевернуло ход игры. Молодцы, что поверили в себя. Могли и выиграть. Но я доволен именно качеством игры команды — был сильный соперник. У нас молодая команда. Были опасения, что будем фамилии читать, но этого не произошло. Ребятам слова благодарности. Одно очко набрали. Оно нам пригодится.

— Решение снять вратаря в овертайме себя оправдало?

— Победителей не судят. Моменты были. В концовке игры, в третьем периоде у вратаря соперника много работы было. У нас были моменты — не попали, не забили. Если посмотреть на фамилии «буллитеров» Казани... Если взять последние игры, мы забивали не так много буллитов. Хотя у нас было 7 буллитных серий.

— Первый и второй периоды полностью остались за «Северсталью», однако проигрывали 0:2. Почему?

— Детские ошибки. Первый же голевой момент пропустили. Потом у нас было два-три момента, мы не забили. Повторюсь: как бы ни было, авторитет соперника на наших двадцатилетних ребят все равно давит. Первый гол, конечно, раскрепостил ребят.

— С чем связаны сегодняшние детские ошибки? Как искоренить зажатость?

— Кубок Гагарина выиграть, и они сразу почувствуют себя звездами. По-другому никак. Это все психология победителя, каждый должен поверить в себя. Мы каждую игру начинаем хорошо, а в концовке эта уверенность пропадает. Уже которую игру уверенность приходит тогда, когда уже деваться некуда, когда надо лезть, надо добивать. Боремся. Встречаемся индивидуально. Всему свое время.