Молодой вратарь о звездах «Ак Барса»: «Видишь эти фамилии — голова резко включается в работу»
Голкипер системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов, вернувшийся в родной для себя клуб «Ак Барс» на правах аренды, рассказал, что он думает о звездном составе казанцев.
— В «Ак Барсе» собрали очень мощный состав. Это будет давить или, наоборот, в плюс, что такие партнеры рядом?
— Меня это, наоборот, заводит: сейчас приходишь в раздевалку, видишь эти фамилии. Твоя голова резко включается в работу, ты понимаешь, кто эти люди, с какими они титулами и что это огромные профессионалы. У тебя фактически права на ошибку нет. Учиться нужно у таких мастеров, смотреть, как они подходят к своему делу, работают, тренируются.
— Меня настораживает один момент. В команде много звездных нападающих хороших, понятно, что команда скорее будет играть от атаки. Для вратарей будет больше сложностей?
— У вратаря задача всегда одна и та же — ловить шайбу, как бы команда ни играла, от атаки или от обороны. Главное, меньше пропустить и больше забить, тогда матч выигран. Наверное, даже легче, когда у тебя больше бросков, чем когда ты знаешь, что за тебя поймают броски.
— Ты пересекался со Знарком в молодежке. Какое впечатление он оставил?
— Когда я узнал, что в «Ак Барсе» новый тренерский штаб, мне много ребят позвонило, позавидовали даже.
|Западная конференция
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|Динамо Мн
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|Динамо М
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|Куньлунь
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|Локомотив
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|Северсталь
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|7
|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|Авангард
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|Автомобилист
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|3
|Адмирал
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|5
|Амур
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|6
|Барыс
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|Металлург
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|Нефтехимик
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|Сал. Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
|4 - 1
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
|4 - 1
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Металлург - Авангард
|4 - 3
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
|2 - 4
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|1.09
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ЦСКА – Металлург
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