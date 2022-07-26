Голкипер системы «Тампы-Бэй» Амир Мифтахов, вернувшийся в родной для себя клуб «Ак Барс» на правах аренды, рассказал, что он думает о звездном составе казанцев.

— В «Ак Барсе» собрали очень мощный состав. Это будет давить или, наоборот, в плюс, что такие партнеры рядом?

— Меня это, наоборот, заводит: сейчас приходишь в раздевалку, видишь эти фамилии. Твоя голова резко включается в работу, ты понимаешь, кто эти люди, с какими они титулами и что это огромные профессионалы. У тебя фактически права на ошибку нет. Учиться нужно у таких мастеров, смотреть, как они подходят к своему делу, работают, тренируются.

— Меня настораживает один момент. В команде много звездных нападающих хороших, понятно, что команда скорее будет играть от атаки. Для вратарей будет больше сложностей?

— У вратаря задача всегда одна и та же — ловить шайбу, как бы команда ни играла, от атаки или от обороны. Главное, меньше пропустить и больше забить, тогда матч выигран. Наверное, даже легче, когда у тебя больше бросков, чем когда ты знаешь, что за тебя поймают броски.

— Ты пересекался со Знарком в молодежке. Какое впечатление он оставил?

— Когда я узнал, что в «Ак Барсе» новый тренерский штаб, мне много ребят позвонило, позавидовали даже.