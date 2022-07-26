Вратарь Мифтахов о возможном призыве в армию: «Что тут скажешь, это закон нашей родины»
22-летний вратарь системы «Тампа-Бэй» Амир Мифтахов, вернувшийся на правах аренды в родной для себя клуб «Ак Барс», рассказал, что удивился призыву в ВМФ РФ коллеги Ивана Федотова, а также заявил, что имеет отсрочку.
— Насколько удивился тому, что бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова забрали в армию?
— Конечно, удивился, не мог в это поверить сначала. Даже представить не мог. Что касается меня, то я учусь, студентов не забирают. Пока есть возможность, хочется учиться, узнавать что-то новое.
— Ты же, получается, бакалавриат закончил?
— Да. Сначала закончил колледж, потом пошел в университет, вот его в этом году закончил, сейчас хочу на магистратуру пойти уже по другой специальности.
— По какой?
— Я планирую что-то, связанное с юриспруденцией. Просто по хоккейной специальности было проще и легче идти. 90 процентов хоккеистов ее выбирают. Не знаю, как у меня получится все, будем разговаривать, занятия посещать тоже хочется. У меня сейчас есть основная цель, и я должен быть полностью погружен. В то же время иногда нужно переключаться.
— Что бы ты почувствовал, если бы к тебе пришли завтра с повесткой?
— Что тут скажешь, это закон нашей родины. В данный момент по закону со мной, наверное, не могут такого сделать. Тут не потренируешься две недели — и вообще уже не в форме. А если год?
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|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Металлург - Барыс
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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