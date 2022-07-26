Вратарь Мифтахов о возможном призыве в армию: «Что тут скажешь, это закон нашей родины»

22-летний вратарь системы «Тампа-Бэй» Амир Мифтахов, вернувшийся на правах аренды в родной для себя клуб «Ак Барс», рассказал, что удивился призыву в ВМФ РФ коллеги Ивана Федотова, а также заявил, что имеет отсрочку.

— Насколько удивился тому, что бывшего вратаря ЦСКА Ивана Федотова забрали в армию?

— Конечно, удивился, не мог в это поверить сначала. Даже представить не мог. Что касается меня, то я учусь, студентов не забирают. Пока есть возможность, хочется учиться, узнавать что-то новое.

— Ты же, получается, бакалавриат закончил?

— Да. Сначала закончил колледж, потом пошел в университет, вот его в этом году закончил, сейчас хочу на магистратуру пойти уже по другой специальности.

— По какой?

— Я планирую что-то, связанное с юриспруденцией. Просто по хоккейной специальности было проще и легче идти. 90 процентов хоккеистов ее выбирают. Не знаю, как у меня получится все, будем разговаривать, занятия посещать тоже хочется. У меня сейчас есть основная цель, и я должен быть полностью погружен. В то же время иногда нужно переключаться.

— Что бы ты почувствовал, если бы к тебе пришли завтра с повесткой?

— Что тут скажешь, это закон нашей родины. В данный момент по закону со мной, наверное, не могут такого сделать. Тут не потренируешься две недели — и вообще уже не в форме. А если год?