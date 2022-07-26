Российский вратарь объяснил, почему решил вернуться из Америки в Россию
Вратарь системы «Тампа-Бэй» Амир Мифтахов в интервью «СЭ» рассказал, почему решил провести предстоящий сезон в «Ак Барсе».
— У меня еще там два года контракта оставалось, поэтому в принципе я изначально даже не думал, что вернусь, — сказал 22-летний россиянин. — Принял такое решение, что на данный момент для меня, для моего развития будет лучше продолжить карьеру в Казани и поиграть в КХЛ, поработать с хорошими тренерами, в хорошей команде, у которой самые высокие задачи.
— Сказалось ли на твоем решении вернуться то, что Эллиота продлили еще на один год?
— Нет, я понимал и знал свой план развития, даже не думал изначально о том, что вернусь. Никто не знает, может я получил бы шанс в НХЛ в следующем сезоне, может — через год. Принял такое решение, думаю, что сейчас для моего развития это будет лучше, но я не закрываю пока дверь в Северную Америку. Все будет зависеть от меня. Пока я сейчас заточен только на «Ак Барс».
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|Финал
|Счет в серии
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Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
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Металлург - Трактор
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СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
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СКА - Спартак
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Металлург - Авангард
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ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
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Трактор - Сал. Юлаев
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|1/4 финала конференции
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Ак Барс - Авангард
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СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
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Динамо М - Северсталь
|4 - 3
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Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
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Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
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ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
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Металлург - Барыс
|4 - 1
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ЦСКА – Металлург
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