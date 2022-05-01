Голкипер Бочаров стал игроком «Локомотива»

«Локомотив» подписал контракт с голкипером Иваном Бочаровым. Соглашение будет действовать до окончания сезона-2023/2024, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний Бочаров — воспитанник московского «Динамо», на уровне КХЛ играл только за столичную команду.

В КХЛ Иван провел 194 матча, его коэффициент надежности составил 2.21, процент отраженных бросков — 92.4, в 20 поединках он оставлял свои ворота в неприкосновенности.