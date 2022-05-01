СКА подписал долгосрочный контракт с защитником Рукавишниковым

СКА подписал четырехлетний контракт с чемпионом России, двукратным обладателем Кубка Гагарина Романом Рукавишниковым. Соглашение с защитником будет действовать до 30 апреля 2026 года, сообщает сайт СКА.

Напомним, Роман входит в топ-5 защитников по числу игр в красно-синей форме. За 6 сезонов в СКА он провел 230 матчей и набрал 33 (6+27) очка.

Последние три сезона он провел в «Ак Барсе».