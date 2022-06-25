Голдобин рассказал о желание вернуться в НХЛ

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин заявил, что надеется через некоторое время вернуться в НХЛ.

«Надежд на возвращение в НХЛ, конечно, не теряю. Хотелось бы, конечно, поехать, и это мечта любого нормального хоккеиста там играть. Пока у меня год контракта с «Металлургом», поэтому всем сердцем с ними. У меня были предложения из НХЛ, но ситуация была не очень, и не в хоккейном плане», — сказал Голдобин ТАСС.

26-летний форвард ранее подписал новый контракт с «Металлургом».

С 2015 по 2020 год Голдобин играл в Северной Америке в системах «Сан-Хосе» и «Ванкувера».