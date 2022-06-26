Защитник Мищенко может перейти в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», защитник Иван Мищенко может стать игроком «Авангарда». Правами на игрока в КХЛ владеет СКА.

Минувший сезон Мищенко начал в «Сочи», за который провел 41 матч и набрал 18 (8+10) очков. Перед дедлайном 26-летний хоккеист перешел в СКА, но сыграл лишь один матч в регулярке.

«Авангард» занял 5-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и в 1/4 финала Кубка Гагарина уступил «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.

С сезон-2022/23 «Авангард» будет играть в новом ледовом дворце в Омске.

Напомним, что клуб с сезона-2018/19 проводил домашние матчи в подмосковной Балашихе, так как «Арена Омск» пришла в аварийное состояние.