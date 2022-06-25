«Адмирал» заключил полноценный контракт с Хлопотовым

«Адмирал» заключил полноценный контракт с нападающим Вадимом Хлопотовым, сообщает пресс-служба клуба.

Игрок с мая находился на просмотре в команде. Теперь дальневосточники заключили с ним односторонний контракт на один год.

Ранее форвард уже выступал в КХЛ за «Локомотив», «Атлант», ЦСКА, «Сибирь» и «Сочи». На его счету 18 (9+9) очков в 141 матче.

Хлопотов — чемпион Высшей хоккейной лиги сезона-2021/2022 в составе тюменского «Рубина». 28-летний нападающий стал автором победной шайбы в заключительном матче финальной серии.