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9 октября, 22:22

Буцаев: «Граовац выбыл на две-три недели. Яремчук будет готов к следующей игре»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1 Б).

— С хорошей игрой поздравляю и победой ребят и болельщиков. Игра захватывающая. Мы довольны, что удалось победить «Спартак» в этой мини-серии плей-офф.

— В чем разница между игрой 5:1 в «Мегаспорте» и нынешней встречей?

— Соперник ведь делает выводы, как вы думаете? Понимали, что легкой победы не будет. Что «Спартак» будет крайне мотивирован на реабилитацию за то поражение. Здорово сыграл вратарь соперника (Рибар). Мы не смогли реализовать все те моменты, которые создали. И все же я считаю, по игре у нас было большее преимущество.

— Давали добивать сопернику...

— Все те моменты, которые соперник создал в начале третьего периода — следствие наших ошибок. Пришлось затратить больше сил.

— Как настраивались после обидного поражения в Санкт-Петербурге?

— Нужно было забыть тот матч. Понятно, что ушло много эмоций. Мы тренеры должны были настроить на новую игру. В эмоциональном плане ребята были готовы к игре со «Спартаком».

— Что с Граовацем и Яремчуком?

— Граовац выбыл на две-три недели. Яремчук будет готов к следующей игре.

Источник: https://hcvityaz.ru/news.php/?detail=146124
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
Вячеслав Буцаев
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