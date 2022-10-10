Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

10 октября, 09:00

Форвард «Динамо» Рашевский выделил сильную сторону команды в нынешнем сезоне

Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Рашевский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона-2022/23 и камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

— Нападающие «Динамо» почти равны по набору очков. В таблице бомбардиров у форвардов близкие цифры. Опасности можно ждать от любой тройки?

— Да. Все четыре звена боевые и могут делать результат. В какой-то игре у одного звена пошло — они раззабивались. В следующей игре — у другого. Неважно, первое это звено или четвертое.

— Матч с «Салаватом Юлаевым» вы спасли на последних секундах. Это тоже хороший знак, подтверждающий характер команды?

— Такие концовки придают уверенности. Перед третьим периодом тренер сказал: играйте правильно, и результат придет. Мы выполняли все, что нам говорили. Жертвовали собой. Кирилл Готовец поймал на себя пять бросков в одной смене. Это дорогого стоит. Мы полностью отдавались игре — это помогло нам сравнять счет за одну секунду. Никто не опустил руки, все друг друга подбадривали. Да, на буллитах нам не повезло. Надо работать над этим компонентом.

Дмитрий Рашевский. «У нас много позитива по сравнению с прошлым годом». Молодая звезда «Динамо» — о старте сезона и внимании медиа
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
0
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Буцаев: «Граовац выбыл на две-три недели. Яремчук будет готов к следующей игре»

Рашевский: «В прошлом году у меня залетал каждый второй бросок. Сейчас не так»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости