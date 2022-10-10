Форвард «Динамо» Рашевский выделил сильную сторону команды в нынешнем сезоне

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона-2022/23 и камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

— Нападающие «Динамо» почти равны по набору очков. В таблице бомбардиров у форвардов близкие цифры. Опасности можно ждать от любой тройки?

— Да. Все четыре звена боевые и могут делать результат. В какой-то игре у одного звена пошло — они раззабивались. В следующей игре — у другого. Неважно, первое это звено или четвертое.

— Матч с «Салаватом Юлаевым» вы спасли на последних секундах. Это тоже хороший знак, подтверждающий характер команды?

— Такие концовки придают уверенности. Перед третьим периодом тренер сказал: играйте правильно, и результат придет. Мы выполняли все, что нам говорили. Жертвовали собой. Кирилл Готовец поймал на себя пять бросков в одной смене. Это дорогого стоит. Мы полностью отдавались игре — это помогло нам сравнять счет за одну секунду. Никто не опустил руки, все друг друга подбадривали. Да, на буллитах нам не повезло. Надо работать над этим компонентом.