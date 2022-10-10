Форвард «Динамо» Рашевский выделил сильную сторону команды в нынешнем сезоне
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал старт сезона-2022/23 и камбэк в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым».
— Нападающие «Динамо» почти равны по набору очков. В таблице бомбардиров у форвардов близкие цифры. Опасности можно ждать от любой тройки?
— Да. Все четыре звена боевые и могут делать результат. В какой-то игре у одного звена пошло — они раззабивались. В следующей игре — у другого. Неважно, первое это звено или четвертое.
— Матч с «Салаватом Юлаевым» вы спасли на последних секундах. Это тоже хороший знак, подтверждающий характер команды?
— Такие концовки придают уверенности. Перед третьим периодом тренер сказал: играйте правильно, и результат придет. Мы выполняли все, что нам говорили. Жертвовали собой. Кирилл Готовец поймал на себя пять бросков в одной смене. Это дорогого стоит. Мы полностью отдавались игре — это помогло нам сравнять счет за одну секунду. Никто не опустил руки, все друг друга подбадривали. Да, на буллитах нам не повезло. Надо работать над этим компонентом.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|19
|17
|2
|35
|2
|Динамо М
|19
|13
|6
|29
|3
|Локомотив
|18
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|7
|25
|4
|Торпедо
|18
|11
|7
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|5
|Спартак
|20
|9
|11
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|19
|10
|9
|23
|8
|Северсталь
|19
|9
|10
|21
|9
|Куньлунь
|20
|8
|12
|19
|10
|Динамо Мн
|19
|7
|12
|18
|11
|Сочи
|17
|3
|14
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|18
|13
|5
|27
|2
|Металлург
|18
|12
|6
|26
|3
|Сал. Юлаев
|18
|10
|8
|23
|4
|Сибирь
|20
|10
|10
|22
|5
|Барыс
|19
|10
|9
|21
|6
|Ак Барс
|18
|8
|10
|20
|7
|Адмирал
|19
|8
|11
|18
|8
|Трактор
|20
|7
|13
|17
|9
|Авангард
|18
|7
|11
|16
|10
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|15
|11
|Амур
|18
|5
|13
|13
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
|- : -