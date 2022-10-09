Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

9 октября, 22:13

Форвард «Витязя» Рассказов прокомментировал победу над «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Нападающий «Витязя» Кирилл Рассказов прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Победа есть победа. Два очка сейчас очень важны. Я бы не сказал, что поражение от СКА нас подкосило. Наоборот, мы показали очень достойную игру, ни в чем не уступив сопернику. Просто нужно играть хладнокровнее на последних минутах. Для нас эта игра стала хорошим уроком.
Если оглянуться назад, мы очень много матчей затащили в буллиты, сравнивая счет. Команда играет до конца, как бы ни складывались матчи. Нужно цепляться за эту игру, и она будет приносить результат. В таблицу нужно смотреть весной. Сейчас у нас такой календарь, что мы играем с прямыми конкурентами. Каждая игра как последняя, нужно выходить и забирать», — приводит «РБ Спорт» слова Рассказова.

«Витязь» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 21 очком в 16 матчах. Следующую игру подмосковная команда проведет против «Спартака» в гостях 11 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-rasskazov-ya-by-ne-skazal-chto-porazhenie-ot-ska-podkosilo-vityaz-my-pokazali-ochen-dostojnuyu-igru/
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Губерниев раскритиковал Салихову за слова о тренере ЦСКА Федотове
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нападающий «Спартака» Вароне — о поражении от «Витязя»: «Нам нужно действовать увереннее»

Буцаев: «Граовац выбыл на две-три недели. Яремчук будет готов к следующей игре»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 19 17 2 35
2 Динамо М 19 13 6 29
3 Локомотив 18 11 7 25
4 Торпедо 18 11 7 23
5 Спартак 20 9 11 23
6 ЦСКА 17 10 7 23
7 Витязь 19 10 9 23
8 Северсталь 19 9 10 21
9 Куньлунь 20 8 12 19
10 Динамо Мн 19 7 12 18
11 Сочи 17 3 14 9
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 18 13 5 27
2 Металлург 18 12 6 26
3 Сал. Юлаев 18 10 8 23
4 Сибирь 20 10 10 22
5 Барыс 19 10 9 21
6 Ак Барс 18 8 10 20
7 Адмирал 19 8 11 18
8 Трактор 20 7 13 17
9 Авангард 18 7 11 16
10 Нефтехимик 19 7 12 15
11 Амур 18 5 13 13
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 16:30
Барыс – Торпедо
 - : -
17.10 17:00
Автомобилист – Амур
 - : -
17.10 17:00
Металлург – Авангард
 - : -
17.10 19:00
Нефтехимик – Сибирь
 - : -
17.10 19:30
Динамо М – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости