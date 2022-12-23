Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:47

Главный тренер «Витязя» назвал причину поражения от ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (4:3).

«Досадное поражение. Не хватило чуть-чуть, не дотерпели. Хотя по игре мы наиграли хотя бы на очко. К сожалению, два удаления... Такой соперник, как «Ак Барс», не мог не воспользоваться этим в концовке.

Почему в третьем периоде сбавили обороты? Не первый матч наступаем на одни и те же грабли. Когда соперник проигрывает — он будет прибавлять в активности. Мы же в такой ситуации должны быстрее работать с шайбой, меньше с ней возиться в своей зоне. Мы пренебрегли этим, за что и поплатились», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/12/23/507175.html
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Вячеслав Буцаев
1
Читайте также
Промес — лучший игрок России этого года. Квинси стал по-настоящему своим
Тренерский совет ФХР поставил «неудовлетворительно» за работу главного тренера Алексея Жамнова
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Российские ПВО получили позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS софт
Сотрудник Росгвардии спас замерзавшего на улице ребенка на Урале
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бабенко: «Игроки сами захотели отыграться, всех не устраивает таблица»

Сергей Федоров: «Где-то нас зашкаливало в плане энергии и эмоций»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 43 34 9 71
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 41 25 16 53
5 Динамо М 42 23 19 53
6 Спартак 42 20 22 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 42 17 25 42
9 Северсталь 41 15 26 40
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 41 5 36 17
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 41 28 13 59
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 42 20 22 47
8 Амур 41 17 24 40
9 Барыс 42 18 24 39
10 Трактор 42 16 26 37
11 Нефтехимик 41 17 24 36
Результаты / календарь
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
24.12 14:00
Барыс – Автомобилист
 - : -
24.12 17:00
Северсталь – Динамо Мн
 - : -
24.12 17:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
24.12 17:00
Динамо М – Трактор
 - : -
24.12 17:00
СКА – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости