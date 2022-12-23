Бабенко: «Игроки сами захотели отыграться, всех не устраивает таблица»
Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко ответил на вопросы журналистов после победы над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Интересная игра для зрителей в первую очередь, поздравляю наших болельщиков с победой. У соперника хорошая команда, они агрессивно играли, доставили нам много проблем, особенно в первом периоде. Но дальше наши ребята здорово сработали, вытащили, воспользовались своими шансами, и благодаря этому победили.
— В первых двух периодах инициатива была на стороне хозяев, почему вы так долго разгонялись?
— У нас есть определенные нюансы пока, тяжело ходим в игру, особенно после перерыва. Плодотворно поработали в паузе, надеюсь, с этим связано, потому что хорошая нагрузка была на игроков. Тем не менее, появляется движение, просто нужно чуть больше заставлять себя с первых минут, тогда будет проще играть.
— Даниил Журавлев играет в большинстве, меньшинстве, провел 23 смены. Он будет игроком первой пары?
— Мы на всех рассчитываем как на игроков первых звеньев, просто не всем это удается. Что касается Журавлева, он какое-то время не играл, в первом матче это сказывалось. А сегодня он выглядел уже гораздо лучше. А что он умеет играть в меньшинстве и большинстве — это огромный плюс для нашей команды.
— Турнирное положение команды всех удивляет, есть ли у вас задача выйти в плей-офф с преимуществом своего льда?
— Конечно. Преимущество своего льда играет огромную роль в плей-офф. Ни игроков, ни тренеров, ни руководство, ни болельщиков не устраивает наше сегодняшнее положение. Так далеко загадывать нельзя, нужно выходить и стараться выигрывать каждый матч. Календарь достаточно сложный, наверное, это самый интересный чемпионат за последние годы, где тяжело играть с каждой командой.
— За счет чего удалось сегодня совершить камбэк?
— В первую очередь за счет того, что игроки сами захотели. Всех не устраивает положение команды в таблице. Желание помогло, и хорошо использовали большинство.
— Насколько смена вратаря отразилась на исходе?
— Как видите, отразилась в положительную сторону. Нельзя обвинить Амира Мифтахова в первых голах, просто бывает такое, что не твой день. Замена вратаря всегда немножко встряхивает команду.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|43
|34
|9
|71
|2
|Локомотив
|43
|27
|16
|60
|3
|ЦСКА
|41
|26
|15
|57
|4
|Торпедо
|41
|25
|16
|53
|5
|Динамо М
|42
|23
|19
|53
|6
|Спартак
|42
|20
|22
|46
|7
|Витязь
|43
|18
|25
|44
|8
|Динамо Мн
|42
|17
|25
|42
|9
|Северсталь
|41
|15
|26
|40
|10
|Куньлунь
|44
|16
|28
|36
|11
|Сочи
|41
|5
|36
|17
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|41
|28
|13
|59
|2
|Металлург
|42
|26
|16
|57
|3
|Сибирь
|45
|26
|19
|55
|4
|Авангард
|42
|24
|18
|52
|5
|Сал. Юлаев
|42
|22
|20
|52
|6
|Адмирал
|43
|23
|20
|51
|7
|Ак Барс
|42
|20
|22
|47
|8
|Амур
|41
|17
|24
|40
|9
|Барыс
|42
|18
|24
|39
|10
|Трактор
|42
|16
|26
|37
|11
|Нефтехимик
|41
|17
|24
|36
|24.12
|14:00
|
Барыс – Автомобилист
|- : -
|24.12
|17:00
|
Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|24.12
|17:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|24.12
|17:00
|
Динамо М – Трактор
|- : -
|24.12
|17:00
|
СКА – Спартак
|- : -