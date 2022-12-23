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Сегодня, 22:32

Бабенко: «Игроки сами захотели отыграться, всех не устраивает таблица»

Иван Шитик
Корреспондент
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Исполняющий обязанности главного тренера «Ак Барса» Юрий Бабенко ответил на вопросы журналистов после победы над «Витязем» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Интересная игра для зрителей в первую очередь, поздравляю наших болельщиков с победой. У соперника хорошая команда, они агрессивно играли, доставили нам много проблем, особенно в первом периоде. Но дальше наши ребята здорово сработали, вытащили, воспользовались своими шансами, и благодаря этому победили.

— В первых двух периодах инициатива была на стороне хозяев, почему вы так долго разгонялись?

— У нас есть определенные нюансы пока, тяжело ходим в игру, особенно после перерыва. Плодотворно поработали в паузе, надеюсь, с этим связано, потому что хорошая нагрузка была на игроков. Тем не менее, появляется движение, просто нужно чуть больше заставлять себя с первых минут, тогда будет проще играть.

— Даниил Журавлев играет в большинстве, меньшинстве, провел 23 смены. Он будет игроком первой пары?

— Мы на всех рассчитываем как на игроков первых звеньев, просто не всем это удается. Что касается Журавлева, он какое-то время не играл, в первом матче это сказывалось. А сегодня он выглядел уже гораздо лучше. А что он умеет играть в меньшинстве и большинстве — это огромный плюс для нашей команды.

— Турнирное положение команды всех удивляет, есть ли у вас задача выйти в плей-офф с преимуществом своего льда?

— Конечно. Преимущество своего льда играет огромную роль в плей-офф. Ни игроков, ни тренеров, ни руководство, ни болельщиков не устраивает наше сегодняшнее положение. Так далеко загадывать нельзя, нужно выходить и стараться выигрывать каждый матч. Календарь достаточно сложный, наверное, это самый интересный чемпионат за последние годы, где тяжело играть с каждой командой.

— За счет чего удалось сегодня совершить камбэк?

— В первую очередь за счет того, что игроки сами захотели. Всех не устраивает положение команды в таблице. Желание помогло, и хорошо использовали большинство.

— Насколько смена вратаря отразилась на исходе?

— Как видите, отразилась в положительную сторону. Нельзя обвинить Амира Мифтахова в первых голах, просто бывает такое, что не твой день. Замена вратаря всегда немножко встряхивает команду.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/22983
Юрий Бабенко
ХК Ак Барс
ХК Витязь
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