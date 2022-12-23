Сергей Федоров: «Где-то нас зашкаливало в плане энергии и эмоций»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (1:3).

— «Локомотив» с победой. Хорошо команда сыграла, а нам не удалось реализовать те моменты, которые мы создали. Хотя мы проигрывали в две шайбы. Где-то нас зашкаливало в плане энергии и эмоций. Наша команда любит такие игры, но не все удалось, немного торопились. В Питере не было такого хорошего начала, сегодня было лучше. Игра была ровная, но пропустили ненужный гол и в меньшинстве неудачно хотели помочь нашему вратарю. Я сказал ребятам, что сделали много хороших вещей. На них нужно сконцентрироваться. Дальше будем смотреть, какие ребята будут заявлены на следующую игру. Всех с наступающим, спасибо.

— Чего не хватило нападающим в завершающей стадии атак?

— «Локомотив» — организованная команда, понимаем систему их игры. Совершенно верно, в концовке не хватило, наверное, пары удачных отскоков. Наши нападающие играли близко к воротам, а шайба отскакивала на дальний пятак. Не всегда наш игрок оказывался там, потому что мы зарывались двумя нападающими вокруг ворот. Сделали коррективы, стало получше, но уже после второго периода не было такого преимущества в площадке. Мы должны были забивать пару шайб, но не сложилось.