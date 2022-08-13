Главный тренер «Трактора» рассказал о сроках восстановления вратаря Устименко

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин в интервью «СЭ» рассказал о сроках восстановления вратаря Кирилла Устименко, который пополнил состав клуба в это межсезонье.

— Устименко прилетел после операции. Ему необходимо время на восстановление. Все идет по плану, он работает индивидуально. Ждем, что ближе к сентябрю он начнет тренироваться в общей группе.

В мае 2022 года «Трактор» выменял права на вратаря Кирилла Устименко у «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Полностью интервью Гатиятулина «СЭ» читайте здесь