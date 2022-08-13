«Наша селекция не прекращается». Главный тренер «Трактора» — о подготовке к сезону
Челябинский «Трактор» тревожно начал предсезонку. Команда дважды разромно уступила нижегородскому «Торпедо» (2:6 и 2:7). Но на турнире в Магнитогорске черно-белые победили в матчах с главными фаворитами — «Металлургом» и «Автомобилистом», что позволило выиграть Мемориал Ромазана. В интервью «СЭ» главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал о предсезонной подготовке, селекции, роли лидеров и объяснил причины поражений от «Торпедо».
— После матчей с «Торпедо» среди ваших болельщиков было упадническое настроение. Чем матчи в Магнитогорске отличались от прошлых игр?
— Наш первый цикл прошел с акцентом на физическую подготовку. Команда была под серьезными нагрузками. Нам не хватало движения. Плюс мы дали возможность поиграть всем ребятам, в том числе молодым. Довольны полученной информацией. После игр была пауза, дали команде отдохнуть и восстановиться. По матчам в Магнитогорске заметно, что мы добавили в движении. Но предстоит еще много работы. Над тактикой мы почти не работали — буквально провели одну тренировку перед турниром в Магнитогорске. Сейчас сделаем упор именно на тактику.
— Сейчас игра «Трактора» далека от идеала?
— По сравнению с прошлым сезоном игра «Трактора» не сильно изменится. Есть положительные моменты. Есть детали, которые надо исправить — как в тактическом, так и в индивидуальном плане.
— Команду покинули яркие форварды. Станет ли ваш хоккей еще системнее?
— Мы и так стараемся играть системно. В современном хоккее побеждают системные и более дисциплинированные команды. Конечно, важно иметь исполнителей. Будем смотреть по физическому состоянию. В этом году насыщенный календарь. Будем анализировать, какая игра по счету нас ждет. Все будет в ручном управлении.
— Предсезонные матчи выявили места в составе, которым требуются усиления?
— Наша селекция не прекращается. Скаутский отдел постоянно на связи. Но пока не могу назвать кандидатов. Все в рабочем режиме.
— На какие позиции вы рекомендуете скаутам обратить внимание?
— Если есть возможность усилить любую позицию, это сделает каждая команда.
— Довольны, как действовали в большинстве Яруллин и Телегин?
— Большинством мы занимались только на одной тренировке. Пока сложно их оценить. Только через работу и время мы поймем, нужны ли корректировки или оставим бригады в нынешнем составе. Время покажет.
— Эмиль Гарипов убедил, что может быть основным вратарем в сезоне?
— У нас есть вратарская бригада. У всех одинаковые шансы. С таким календарем важно иметь двух вратарей, которые в любой момент готовы подменить друг друга.
— Как состояние Кирилла Устименко?
— Устименко прилетел после операции. Ему необходимо время на восстановление. Все идет по плану, он работает индивидуально. Ждем, что ближе к сентябрю он начнет тренироваться в общей группе.
— Много времени получил 21-летний Максим Шабанов. Он — один из тех, кто претендует на место в топ-9?
— В прошлом сезоне молодым игрокам было сложнее пробиться в состав. Сейчас он получил хороший шанс закрепиться в составе. У него есть все для этого. Максим был одним из лидеров «Челмета» и хорошо выглядит на предсезонке.
— Никита Тертышный провел великолепный прошлый сезон. Нет опасений, что у него начнется «синдром второго года», и он сыграет ниже ожиданий?
— Выигрывает команда. Нам важен каждый хоккеист. У каждого будет своя роль. В профессионализме Никиты нет сомнений. Он готовится. Мы знаем его сильные стороны. Нам надо понять, какие сочетания будут выглядеть наиболее эффективно.
— Поняли, в каком сочетании Антон Бурдасов принесет максимальную пользу?
— Мы знаем сильные стороны Антона. У него большой опыт. Мы видим, как и где его использовать. Но хоккей — командная игра. Важно найти сыгранность в звеньях, чтобы каждый хоккеист проявил лучшие качества.
— Владимир Ткачев был заявлен третьим центром. Это формальный момент, или он пока не готов играть в топ-6?
— Да, это формальность. Мы строим команду с тремя играющими звеньями, а четвертое — сдерживающее. Стараемся всем звеньям давать возможность играть в атаке, не забывая про оборону.
— То есть вы перевели Ткачева в третье звено, чтобы оно стало сильнее?
— Я бы не звал это звено третьим. Оно может выйти и первым, и вторым. Мы не делим команду на звенья. В каждом конкретном матче больше время получат те, у которых идет игра. Все в равных условиях.
— В регулярке будет 68 матчей. Как изменилась летняя подготовка команды?
— Нас ждет насыщенные календарь с играми через день. На первый план выйдет восстановление. Мы объяснили ребятам, что важно начать подготовку в полном составе. Это единственное время, когда мы можем подготовиться как физически, так и тактически. Процесс предсезонной подготовки сильно не изменился. Некоторые моменты мы подкорректировали. В сезоне все будет в ручном управлении.
— Все игроки приехали на сборы подготовленные?
— Да, все приехали в нормальной форме. Все профессионально отнеслись к подготовке. Мы провели тесты, распределили игроков по группам, чтобы правильно давать нагрузки. Довольны отношением ребят к работе.
— Вам уже обозначили задачи на сезон? Повторить прошлогодний результат будет сложнее?
— Мы не заглядываем так далеко. Перед каждым сезоном мы договариваемся с командой, что в каждом матче мы полностью отдаемся и играем на победу.
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