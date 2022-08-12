Канадский нападающий Броссо перейдет в клуб КХЛ

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Девин Броссо станет игроком «Куньлуня».

В прошлом сезоне 27-летний игрок выступал в АХЛ за «Бэйкерсфилд». В 54 матчах регулярного чемпионата Броссо набрал 20 (11+9) очков.

12 августа стало известно, что «Куньлунь» подписал контракты с пятью новыми хоккеистами.