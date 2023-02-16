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Сегодня, 20:16

Гатиятулин: «Сегодня раскованно играли, поэтому и попадали куда нужно»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:0).

— Важный матч, важные два очка. После небольшой паузы чуть выпали из игрового ритма. Первый период из-за этого получился скомканный. Желание было, но не все получилось. Второй период провели хорошо. Добавили в движении, в контроле шайбы, реализовали свои моменты. В заключительной двадцатиминутке играли по счёту более раскованно. Важная победа. Спасибо болельщикам за поддержку.

— Почему Ярослав Яппаров сегодня не вышел в конце, когда счет был 5:0?

— Вчера был непростой матч у «Челмета», поэтому его взяли на подстраховку. Если бы кто-то выпал, его бы поставили в состав. По игре было видно, что после паузы нужно было наладить взаимопонимание в звеньях. Приняли решение доиграть матч без изменений в составе.

— Почему сегодня были хорошие голы после бросков, а в других матчах случаются осечки?

— Хорошо сыграли, заставляли соперника ошибаться, создавали моменты. Всегда работаем на тренировках и акцентируем внимание на точность броска. Наверное, зависит от физического и эмоционального состояния. Сегодня раскованно играли, поэтому и попадали куда нужно.

— Первый период получился напряженным и без голов.

— Важно было как можно меньше ошибаться. Всегда потом тяжело отыгрываться. В перерыве подсказали ребятам как правильно сыграть, какие моменты нужно усилить. Добавили в движении, и имели преимущество.

— Матч в Санкт-Петербурге для вас будет принципиальным?

— Сейчас для нас каждый матч важный. Мы не смотрим на соперника. Есть у нас один день на восстановление и день на подготовку. Всем понимают наше положение, поэтому выжмем из себя максимум.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48575-22-23-traktor-vs-khk-sochi-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Сочи
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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