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Сегодня, 22:42

Гатиятулин: «Отмечу всю команду — в первую очередь характер и самоотдачу»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (3:2 Б).

— Непростой матч. Игры в Минске всегда проходят непросто. Хорошо провели первый период, во втором чуть стали заигрываться, сбавили в движении, у соперника где-то пошли контратаки. Третий период был непростой. Получили ненужные удаления, пришлось отыграть в меньшинстве концовку и начало овертайма. Здорово ребята сыграли, правильно и самоотверженно. Одержали важную победу по буллитам. Важные два очка. Сегодня стояла задача взять два очка, мы ее выполнили. Отмечу всю команду — в первую очередь характер и самоотдачу.

— Как оцените игру Сергея Мыльникова? Можно ли назвать его главным героем матча?

— Отмечу всю команду. Все главные герои. Хоккей командный вид спорта. Здесь побеждает команда. Сегодня именно командная победа, все отрабатывали в обороне и атаке. Те ошибки, которые были в обороне, Сергей подчистил.

— У вас осталось два важных матча до конца регулярного чемпионата. Над чем нужно работать, чтобы не допустить такой же ситуации, что в конце третьего периода сегодня?

— Это игровая дисциплина. Ребята сами все понимают. Где-то соперник вынуждает ошибаться. Нужно играть короткие смены, чтобы не уставать. Ошибки идут от усталости. Также важен контроль шайбы. Вперед забегать не буду. Следующий матч для нас самый важный.

— Сегодня на трибунах было несколько болельщиков из Челябинска.

— Хотел бы их поблагодарить. Как дома, так и в каждом городе на выезде у нас есть поддержка. Ребята это слышат и чувствуют, стараются радовать наших болельщиков. У нас непростой сезон, но они всегда рядом с нами. За это им огромное спасибо.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48723-22-23-dinamo-minsk-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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