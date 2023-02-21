СКА обыграл «Куньлунь» со счетом 7:2 в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ, у Яшкина дубль
СКА обыграл «Куньлунь» со счетом 7:2 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Голами в составе команды из Санкт-Петербурга отметились Дмитрий Яшкин, оформивший дубль, Владислав Цицюра, Александр Волков, Михаил Воробьев, Дамир Жафяров и Никита Гусев (буллит).
За китайский клуб забили Девин Броссо и Райан Спроул.
СКА 23 февраля на выезде сыграет с «Сочи». «Куньлунь» 24 февраля встретится с «Нефтехимиком».
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СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь» (Пекин) — 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы: Яшкин — 37 (Хуснутдинов, Ожиганов), 16:10 — 1:0. Цицюра — 2 (Гребенщиков, Попугаев), 16:23 — 2:0. Волков — 13 (Хуснутдинов, Яшкин), 28:49 — 3:0. Воробьев — 13 (Никишин), 29:36 — 4:0. Жафяров — 16 (Кетов), 30:00 — 5:0. Броссо — 14 (Сомерби), 36:16 — 5:1. Яшкин — 38 (Гусев, Рукавишников), 44:13 — 6:1. Спроул — 4 (бол., Челиос, Локхарт), 46:29 — 6:2. Гусев — 21 (буллит), 50:03 — 7:2.
Вратари: Николаев — Джурасик (Сунь Цзэхао, 28:49).
Штраф: 2 — 4.
Броски: 38 (19+12+7) — 19 (6+8+5).
Судьи: Бондарь, Раминг.
21 февраля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
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