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Сегодня, 22:47

Вудкрофт: «Сделали достаточно для победы, но не удалось взять верх»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт оценил игру команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:3 Б).

— Вначале мы выглядели очень нервными, очень медленно вкатывались в матч. В результате — две пропущенные шайбы. Дали сопернику использовать свои моменты, много откатывались назад. По ходу встречи пришлось выцарапывать свою игру и выкарабкиваться из этой ситуации. Во втором периоде были моменты. За семь-восемь минут до конца мы нашли свою игру, обрели уверенность и начали лучше действовать. В третьем периоде продолжили создавать моменты, показали хороший характер. Последние 30 минут был хороший хоккей. Много моментов было в овертайме, но, к сожалению, не удалось их реализовать. Расстроены исходом сегодняшнего матча. Сделали достаточно для победы, но не удалось взять верх. Сейчас отдохнем и будем готовиться к следующей важной игре.

— Чем объясните слабую реализацию большинства в сегодняшнем матче?

— Сегодня наше большинство забило важный гол. Сейчас сложно забивать много голов в большинстве. Все борются за место в плей-офф. Хоккеисты «Трактора» очень много заблокировали и очень много вставали на линию броска. Повторюсь, состояние нашего льда сегодня было не в оптимальном состоянии.

— На последние минуты овертайма вы выпустили одного нападающего и двух защитников. Почему?

— Хотели защитить себя на случай, если соперник выиграет вбрасывание и снимет вратаря.

— У минского «Динамо» в этом сезоне лишь одна победа в серии буллитов. Что нужно сделать, чтобы не допустить буллитов в следующей игре?

— Нужно забить на один гол больше, чем соперник в основное время и в овертайме.

— Известно, что с Никитой Зоркиным и Сергеем Сапего?

— У них есть повреждения. Игра только завершилась. Мне нужно пообщаться с медперсоналом и с игроками лично.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/48723-22-23-dinamo-minsk-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Крэйг Вудкрофт
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