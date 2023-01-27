Гатиятулин о поражении от «Барыса»: «К сожалению, подвела игровая инициатива»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).

«В первом периоде соперник был быстрее, нас поддавили, допустили ненужные ошибки. Не опустили руки. Ребята в перерыве нас услышали, собрались. Второй и третий период хорошо провели.

К сожалению, подвела игровая инициатива. Схватили ненужные удаления, соперник их реализовал. Пытались сравнять счет, но не хватило», — приводит слова тренера сайт «Трактора».

«Барыс» с 54 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 54 очка и 11-я позиция.