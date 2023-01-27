Гатиятулин о поражении от «Барыса»: «К сожалению, подвела игровая инициатива»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин коротко подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:4).
«В первом периоде соперник был быстрее, нас поддавили, допустили ненужные ошибки. Не опустили руки. Ребята в перерыве нас услышали, собрались. Второй и третий период хорошо провели.
К сожалению, подвела игровая инициатива. Схватили ненужные удаления, соперник их реализовал. Пытались сравнять счет, но не хватило», — приводит слова тренера сайт «Трактора».
«Барыс» с 54 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. На счету «Трактора» 54 очка и 11-я позиция.
Положение команд
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|Западная конференция
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|1
|СКА
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|13
|90
|2
|Локомотив
|56
|33
|23
|74
|3
|ЦСКА
|54
|34
|20
|74
|4
|Торпедо
|55
|35
|20
|74
|5
|Динамо М
|56
|32
|24
|73
|6
|Витязь
|55
|27
|28
|62
|7
|Спартак
|56
|25
|31
|57
|8
|Динамо Мн
|56
|22
|34
|56
|9
|Северсталь
|56
|22
|34
|56
|10
|Куньлунь
|56
|19
|37
|43
|11
|Сочи
|54
|6
|48
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Сибирь
|56
|34
|22
|72
|2
|Ак Барс
|56
|31
|25
|71
|3
|Автомобилист
|55
|31
|24
|70
|4
|Металлург
|55
|30
|25
|69
|5
|Авангард
|55
|32
|23
|68
|6
|Сал. Юлаев
|56
|29
|27
|67
|7
|Адмирал
|55
|27
|28
|61
|8
|Нефтехимик
|56
|26
|30
|56
|9
|Барыс
|58
|25
|33
|56
|10
|Амур
|54
|25
|29
|56
|11
|Трактор
|56
|23
|33
|54
Результаты / календарь
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28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
|27.01
|16:30
|
Авангард – Динамо М
|3 : 2 ОТ
|27.01
|16:30
|
Барыс – Трактор
|4 : 3
|27.01
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|1 : 2
|27.01
|17:00
|
Металлург – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|27.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Северсталь
|4 : 1
|27.01
|19:00
|
Локомотив – СКА
|- : -
|27.01
|19:30
|
Сочи – Витязь
|- : -
|27.01
|19:30
|
ЦСКА – Амур
|- : -
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