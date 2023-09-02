Три передачи Морозова не спасли «Спартак» от домашнего поражения «Куньлуню»
«Спартак» дома проиграл «Куньлуню» на старте нового сезона КХЛ
«Спартак» в первом матче нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Куньлуню» (3:4).
В составе красно-белых 3 результативных передачи отдал форвард Иван Морозов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)
Голы: Броссо — 1 (Т. Вонг, Сомерби), 4:16 — 0:1. С. Фу — 1 (бол., Пу, Родуолд), 6:47 — 0:2. Чайковски — 1 (бол., Морозов, Цыплаков), 19:34 — 1:2. Челиос — 1 (Кэмпбелл, Рич), 19:59 — 1:3. Голдобин — 1 (Орлов, Морозов), 21:10 — 2:3. Фрэм — 1 (С. Фу, Йип), 41:16 — 2:4. Порядин — 1 (Морозов, Чайковски), 58:27 — 3:4.
Вратари: Рибар (58:11 — 58:27, 58:46) — Смит.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 44 (13+8+23) — 18 (6+9+3).
Судьи: Лаврентьев, Фатеев.
2 сентября. Москва. Мегаспорт.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|2
|СКА
|0
|0
|0
|0
|3
|Витязь
|0
|0
|0
|0
|4
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|5
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|6
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|7
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|8
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|5
|Металлург
|1
|0
|1
|1
|6
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|7
|Амур
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|10
|Лада
|0
|0
|0
|0
|11
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|12
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
|2.09
|14:00
|
Спартак – Куньлунь
|3 : 4
|2.09
|14:00
|
Авангард – Сибирь
|2 : 1
|2.09
|14:00
|
Барыс – Сал. Юлаев
|2 : 3
|2.09
|15:00
|
Автомобилист – Металлург
|3 : 2 ОТ
|2.09
|16:00
|
Лада – Трактор
|- : -
|2.09
|17:00
|
Динамо – СКА
|- : -
|2.09
|17:00
|
Витязь – Амур
|- : -
|2.09
|17:00
|
Северсталь – Сочи
|- : -
|2.09
|17:30
|
Нефтехимик – Динамо Мн
|- : -
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