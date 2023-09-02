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Сегодня, 16:16

Три передачи Морозова не спасли «Спартак» от домашнего поражения «Куньлуню»

«Спартак» дома проиграл «Куньлуню» на старте нового сезона КХЛ
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«Спартак» в первом матче нового сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ на своем льду уступил «Куньлуню» (3:4).

В составе красно-белых 3 результативных передачи отдал форвард Иван Морозов.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:4 (1:3, 1:0, 1:1)

Голы: Броссо — 1 (Т. Вонг, Сомерби), 4:16 — 0:1. С. Фу — 1 (бол., Пу, Родуолд), 6:47 — 0:2. Чайковски — 1 (бол., Морозов, Цыплаков), 19:34 — 1:2. Челиос — 1 (Кэмпбелл, Рич), 19:59 — 1:3. Голдобин — 1 (Орлов, Морозов), 21:10 — 2:3. Фрэм — 1 (С. Фу, Йип), 41:16 — 2:4. Порядин — 1 (Морозов, Чайковски), 58:27 — 3:4.

Вратари: Рибар (58:11 — 58:27, 58:46) — Смит.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 44 (13+8+23) — 18 (6+9+3).

Судьи: Лаврентьев, Фатеев.

2 сентября. Москва. Мегаспорт.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Иван Морозов
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
ХК Спартак (Москва)
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Западная конференция И В П О
1 Куньлунь 1 1 0 2
2 СКА 0 0 0 0
3 Витязь 0 0 0 0
4 Северсталь 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Торпедо 0 0 0 0
7 Динамо Мн 0 0 0 0
8 Динамо 0 0 0 0
9 Сочи 0 0 0 0
10 Спартак 1 0 1 0
11 ЦСКА 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Сал. Юлаев 1 1 0 2
3 Авангард 1 1 0 2
4 Автомобилист 1 1 0 2
5 Металлург 1 0 1 1
6 Трактор 0 0 0 0
7 Амур 0 0 0 0
8 Нефтехимик 0 0 0 0
9 Адмирал 0 0 0 0
10 Лада 0 0 0 0
11 Барыс 1 0 1 0
12 Сибирь 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
2.09 14:00
Спартак – Куньлунь
 3 : 4
2.09 14:00
Авангард – Сибирь
 2 : 1
2.09 14:00
Барыс – Сал. Юлаев
 2 : 3
2.09 15:00
Автомобилист – Металлург
 3 : 2 ОТ
2.09 16:00
Лада – Трактор
 - : -
2.09 17:00
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