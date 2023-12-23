Главный тренер «Сочи» Кокорев после седьмого подряд поражения оценил игру команды

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:3 ОТ) рассказал о состоянии команды. У сочинцев седьмое подряд поражение.

«Если взять в целом, то обоюдоострый хоккей сегодня был, две команды создавали моменты. У нас получалось больше, чем в предыдущих играх, но в овертайме ошибка частного характера, скажем так, привела к голу в наши ворота. А так, в принципе, была видна команда, сражались и, естественно, хотели победить. Отмечу нашего вратаря Максима Третьяка, который держал нас в игре», — цитирует Кокорева пресс-служба «Сочи» на официальном сайте клуба.

На данный момент «Сочи» находится на 10-й строчке «Запада» (33 балла в 43 матчах).