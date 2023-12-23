ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив «Локомотиву» в овертайме
«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил Максим Шалунов.
В основное время за ярославцев отличился Рушан Рафиков. Единственную шайбу армейцев забросил Михаил Григоренко.
«Локомотив» (57 очков) после 41 матча занимает третье место в Западной конференции КХЛ. ЦСКА (47) потерпел третье поражение подряд. Армейцы после 42 игр идут шестыми на «Западе».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)
Голы: Рафиков — 6 (Каюмов, Шалунов), 33:21 — 1:0. Григоренко — 11 (Уильямс, Окулов), 45:27 — 1:1. Шалунов — 13 (Березкин), 63:16 — 2:1.
Вратари: Исаев — Федотов.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (10+14+13+1) — 29 (16+7+6+0).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
23 декабря. Ярославль. Арена-2000.
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