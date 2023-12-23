«Сибирь» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» дома победила «Ак Барс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Сибирь» набрала 47 очков в 44 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице «Востока». «Ак Барс» находится на шестой строчке (50 очков в 43 играх).